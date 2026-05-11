حالتان جويتان تعودان.. وطقس الاسبوع سيغير الموازين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لزخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في أماكن متفرقة منهما، ويكون غائماً جزئياً في ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) ك/س تنشط على فترات على بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (40) ك/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقارنة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في أغلب مدن البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".وبينت أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم في عموم مدن البلاد مع فرصة لزخات مطر متفرقة في بعض أماكن المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في أغلب مدن البلاد مٌسببة تصاعد غبار محلي متوسط الشدة خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".