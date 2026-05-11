التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ ، إنها "اكملت استعداداتها الفنية والإدارية الخاصة بانطلاق الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025–2026، المقرر انطلاقها صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/12، ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانيه مستقرة وآمنة في والمحافظات كافة".وأضافت، أن "الإجراءات المنجزة شملت تهيئة المراكز الامتحانية، وتوزيع المراقبين، وتنظيم آلية توزيع التلاميذ بحسب الرقعة الجغرافية، فضلاً عن المباشرة بتسليم البطاقات الامتحانية للمشاركين".وأشارت إلى، أن "الوزارة نسقت مع الجهات الأمنية والخدمية كافة لدعم الخطة الامتحانية وإنجاحها"، مبينة أن "أسئلة المواد الدراسية ستكون من المنهج المقرر حصراً، مع مراعاة الأجزاء المحذوفة سابقاً، لضمان انسيابية عالية وتوفير أجواء ملائمة لأداء الامتحانات".