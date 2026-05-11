العراق يدرس انشاء "صندوق استقرار الرواتب"

وقال في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المقترح يأتي في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد، والتي قد تؤثر مستقبلاً في انتظام صرف الرواتب"، مبيناً أن "الصندوق المقترح سيمثل أداة مالية داعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".وأوضح، أن "فكرة الصندوق تعتمد على توفير احتياطي يُستخدم عند حدوث أزمات أو تراجع في الإيرادات العامة، بما يضمن استمرار صرف الرواتب في مواعيدها المحددة دون تأخير"، مشيرا الى ان "تمويل الصندوق يمكن أن يتم عبر تخصيص نسبة من الفوائض النفطية، إلى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق وموارد أخرى ينظمها القانون".وأكد "أهمية إخضاعه لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة"، لافتا الى ان "استقرار الرواتب لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي وحركة الأسواق والنشاط الاقتصادي بصورة عامة".ودعا "الجهات المعنية إلى دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي به"، موضحا ان "حماية حقوق المواطنين وضمان الأمن المعيشي للموظفين والمتقاعدين يجب أن يكونا ضمن أولويات المرحلة الحالية، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد".