"جهة مسلحة" تهدد رئيس جامعة عراقية لتمرير نجاح طالب في كلية الهندسة (فيديو)

وبحسب مصادر مقربة، فإن التهديد جاء بهدف الضغط على لتمرير نجاح أحد طلبة ، خلافاً للضوابط والتعليمات الوزارية المعتمدة.ووفقاً للمعلومات المتداولة، فقد حاصر مقر إقامة رئيس الجامعة رتل يضم أكثر من خمس عشرة سيارة، شملت عجلات دفع رباعي سوداء (تاهو) وعجلات "بيك آب"، في استعراض للقوة وصفه مراقبون بأنه محاولة واضحة للترهيب والتأثير على استقلال القرار الجامعي.وأضاف المصدر أن أفراداً من الجهة المذكورة أوصلوا رسالة تهديد تضمنت مطالبة رئيس الجامعة بالحضور إلى مقرهم، مع التلويح بعبارات تهديد صريحة. وأشار المصدر إلى أن الحادثة خلفت حالة من الرعب والقلق الشديد لدى أفراد عائلة رئيس الجامعة، ولا سيما الأطفال، بسبب طبيعة التهديدات وما رافقها من مظاهر مسلحة اعتُبرت شكلاً من أشكال الإرهاب النفسي والاجتماعي.ورغم هذه الضغوط، أكد المصدر أن رئيس الجامعة رفض الرضوخ، متمسكاً بحماية المستوى العلمي والرصانة التي تتمتع بها ، مبيناً أن قيادات الجامعة جعلت من نفسها درعاً لحماية المؤسسة التعليمية وقيمها.من جانبهم، أكد أكاديميون ومتابعون أن هذه الحادثة تمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة المؤسسات التعليمية واستقلال الجامعات، وتشكل سابقة تهدد نزاهة العملية التعليمية في ؛ إذ يُفترض أن تكون الجامعات فضاءات للعلم والمعرفة، بعيداً عن أي ضغوط سياسية، أمنية، أو عشائرية.وشدد مختصون في شؤون على أن الحفاظ على المعايير الأكاديمية هو حجر الأساس لضمان جودة التعليم ومصداقية الشهادات الجامعية، وأن أي تجاوز على هذه المبادئ يقوض الثقة بالمؤسسات التعليمية ومخرجاتها.وفي ختام الأمر، دعا عدد من الأساتذة والباحثين السلطات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وتوفير الحماية اللازمة لرئيس الجامعة وعائلته. كما طالبوا باتخاذ موقف رسمي حازم دفاعاً عن استقلال الجامعات وحرية القرار الأكاديمي.