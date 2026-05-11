اصرار على تمرير سلم الروتب: سينصف ذوي الدخل المحدود

‏‏وقال عضو العيس في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، "إننا ماضون بمشروع قانون تعديل سلم الرواتب كونه يحقق العدالة الاجتماعية لموظفي الدولة كافة"، مبيناً أن "مجلس النواب ناقش العديد من الجوانب المتعلقة بإكمال هذا القانون بالتنسيق مع رئاسة المجلس".‏وأضاف، أن "القانون يمثل خطوة مهمة لإنصاف أصحاب الدخل المحدود وسيتم العمل بقوة من أجل إقراره خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الجانب المالي سيكون محل تنسيق مع الوزارة المختصة والحكومة المقبلة، إذ من غير المنصف أن يتم التذرُّع بالعجز المالي عندما يتعلق الأمر بالمواطن البسيط".‏وأكد أبو العيس، أن "الأموال متوفرة ومن واجب الحكومة إنصاف هذه الطبقة وتحقيق العدالة وفق رؤية اقتصادية ومالية واضحة"، لافتاً إلى أن "أي حكومة لا تمتلك القدرة على تحقيق هذا التوازن لا جدوى منها".‏وشدد على أن "القانون لن يمسَّ أو يضرَّ بالموظفين من أصحاب الرواتب الجيدة ولن يسمح بالتلاعب بحقوق أي فئة"، موضحاً أن "الهدف هو تحقيق العدالة دون الإضرار بأي شريحة من المجتمع".