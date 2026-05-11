قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل يُعد حقاً مكتسباً وفق أحكام قانوني (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام قانوني ملزم لكافة السلطات في الدولة"، مبينا ان "عدد المتقدمين للحصول على منظومة الوظيفي لغاية 16/9/2025 بلغ (46918) متقدماً، توزعوا بحسب إلى (22590) من الذكور و(24328) من الإناث".وأضاف أن "المجلس أجرى عمليات التقاطع الوظيفي مع ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية، حيث بلغ عدد الذين تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل (43413)، الأمر الذي يتيح لهم التقديم على استمارة التوظيف التي سيطلقها المجلس لاحقاً"، مشيرا الى ان "إطلاق التعيينات من قبل المجلس متوقف على إقرار موازنة عام 2026 وما سيتضمنه قانون الموازنة من درجات وظيفية وتخصيصات مالية خاصة بتعيين المشمولين من حملة الشهادات العليا والأوائل".وأكد الغراوي أن "المجلس أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة لحملة الشهادات العليا والأوائل، والتي ستكون متاحة حصراً لمن حصل على الرمز الوظيفي (الكود) لغرض التقديم على التعيين"، مشددا "حرص المجلس على توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل وفق التخصصات الدقيقة واحتياجات الوزارات".ودعا "المشمولين إلى متابعة الصفحات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتعيينهم".