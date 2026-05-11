مشاجرة تنتهي بمقتل عامل مولدة "سوري" على يد منتسب جنوبي بغداد

وذكر المصدر لـ ، ان "عامل سوري الجنسية يعمل في مولدة قتل على يد منتسب بوزارة الداخلية اثناء ضمن حي الميكانيك في منطقة الدورة".واشار الى ان "سبب الحادث جراء اندلاع خلاف بينهم داخل موقع المولدة"، مشيراً الى انه "تم اعتقال المنتسب وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة الملابسات".