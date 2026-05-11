مطار بغداد يعلن قرب عودة الخطوط التركية واستعادة 90% من طاقته التشغيلية

وقال مدير الكابتن حارث في بيان، إن “الخطوط الجوية التركية ستعود للعمل اعتباراً من 14 أيار الجاري، بعد توقف دام أكثر من شهرين إثر إغلاق المجال الجوي العراقي في شباط الماضي”.وأضاف العبيدي، أن “ الدولي استعاد 90% من طاقته التشغيلية، بالتزامن مع استئناف رحلاتها يوم أمس”، مشيراً إلى أن “حركة الملاحة الجوية تشهد عودة تدريجية إلى وضعها الطبيعي”.