المرور تشكل لجنة فنية للوقوف على ملابسات "غرامة" في كربلاء

أعلنت ، الاثنين، عن تشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابسات "غرامة" بحق أحد المواطنين في .

وقالت المرور في بيان، "بناءً على ما تم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر في مقطع فيديو داخل الإلكترونية في مديرية مرور ، وجّه السيد مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني، بتشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابسات الموضوع والتدقيق في ماتم تداوله".

وأكد الحساني وفق البيان "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته للضوابط والتعليمات، بما يضمن الحفاظ على شفافية العمل وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة المرورية".

وأكدت "حرصها الدائم على ارواح المواطنين وممتلكاتهم ومتابعة جميع الملاحظات والشكاوى التي يتم تداولها، والتعامل معها وفق الأطر القانونية والمهنية خدمةً للصالح العام".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مواطن في وهو يشكو فرض غرامة عليه بدون أية مخالفة.