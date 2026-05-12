التربية: أكثر من 900 ألف تلميذ يؤدون الامتحانات مع انطلاقها صباح اليوم

وقال للوزارة في بيان ورد لـ . ان "التلاميذ توجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مراكزهم الامتحانية"، مشيراً إلى أن "أكثر من 7000 مركز امتحاني استقبلت الممتحنين ضمن أجواء منظمة وانسيابية عالية".وأضاف المكتب أن "الوزارة هيأت جميع المستلزمات اللوجستية والفنية والإدارية اللازمة لضمان راحة التلاميذ وسلاسة أداء الامتحانات، وتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة"، مؤكدا "استمرار المتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية في عموم لضمان تنفيذها وفق الخطط المرسومة وتحقيق أعلى درجات الانضباط".