7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
محليات
2026-05-12 | 01:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,671 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
تعتزم
هيئة السياحة
ترشيح سبع قرى سياحية ريفية من مختلف مناطق
العراق
للمشاركة في مبادرة (أفضل القرى السياحية) التي تتبناها
منظمة الأمم المتحدة
للسياحة، وضمن خطط الهيئة لتعزيز السياحة الريفية في البلاد.
وقال مدير العلاقات الدولية والناطق الرسمي باسم الهيئة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار،
علي ياسين
، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "القرى المرشحة تتوزع بين جنوب
العراق
ووسطه إضافة إلى الإقليم، وأول هذه القرى هي قرية بياره في
محافظة السليمانية
، وأبو سوباط في الأهوار، فيما يجري اختيار بقية القرى وفق المعايير والمواصفات التي حددتها
المنظمة الدولية
".
وأوضح أن "العراق سيقدم سبعة ملفات متكاملة لقرى ريفية سياحية، ليتم تقييمها من قبل خبراء
منظمة الأمم المتحدة
للسياحة، الذين سيختارون قرية أو أكثر وفق معايير دقيقة تتعلق بجودة
الخدمات السياحية
، والحفاظ على البيئة والطبيعة، وتعزيز السياحة
الخضراء
، فضلاً عن إشراك المجتمعات المحلية في التنمية السياحية وتحقيق التكامل داخلها".
وأكد ياسين أن "مبادرة (أفضل القرى السياحية) تهدف إلى تشجيع السياحة الريفية بوصفها أحد أهم أنواع السياحة المرتبطة بالطبيعة والبيئة"، مشدداً على أن "الهيئة تعمل وفق رؤية تمتد حتى العام 2035 تركز على تنمية السياحة البيئية والطبيعية والخضراء، وتشجيع السياحة الداخلية، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للقرى العراقية".
وذكر أن "مفهوم الاستدامة الذي تتبناه في هذه المشاريع يقوم على إدخال التكنولوجيا والخدمات الحديثة إلى المواقع الأثرية والتراثية والبيئية من دون المساس بأصالتها وطابعها الثقافي، بما يسهم في تطوير هذه المواقع مع الحفاظ على خصوصيتها التاريخية والطبيعية".
وأشار إلى أن "الهيئة باشرت فعلياً إعداد ملفات الترشيح الخاصة بالقرى"، متوقعاً "إنجازها بالكامل خلال شهر واحد قبل إرسالها إلى منظمة
الأمم المتحدة
للسياحة".
ولفت إلى أن "القرى الفائزة ستحظى باهتمام دولي واسع من خلال الترويج لها ضمن المنصات الرسمية للمنظمة، وإدراجها ضمن خطط التنمية السياحية المستدامة، وبما يحولها إلى وجهات سياحية للسياح المحليين والأجانب".
