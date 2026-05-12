7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً

‏وقال مدير العلاقات الدولية والناطق الرسمي باسم الهيئة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "القرى المرشحة تتوزع بين جنوب ووسطه إضافة إلى الإقليم، وأول هذه القرى هي قرية بياره في ، وأبو سوباط في الأهوار، فيما يجري اختيار بقية القرى وفق المعايير والمواصفات التي حددتها ".‏وأوضح أن "العراق سيقدم سبعة ملفات متكاملة لقرى ريفية سياحية، ليتم تقييمها من قبل خبراء للسياحة، الذين سيختارون قرية أو أكثر وفق معايير دقيقة تتعلق بجودة ، والحفاظ على البيئة والطبيعة، وتعزيز السياحة ، فضلاً عن إشراك المجتمعات المحلية في التنمية السياحية وتحقيق التكامل داخلها".‏وأكد ياسين أن "مبادرة (أفضل القرى السياحية) تهدف إلى تشجيع السياحة الريفية بوصفها أحد أهم أنواع السياحة المرتبطة بالطبيعة والبيئة"، مشدداً على أن "الهيئة تعمل وفق رؤية تمتد حتى العام 2035 تركز على تنمية السياحة البيئية والطبيعية والخضراء، وتشجيع السياحة الداخلية، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للقرى العراقية".‏وذكر أن "مفهوم الاستدامة الذي تتبناه في هذه المشاريع يقوم على إدخال التكنولوجيا والخدمات الحديثة إلى المواقع الأثرية والتراثية والبيئية من دون المساس بأصالتها وطابعها الثقافي، بما يسهم في تطوير هذه المواقع مع الحفاظ على خصوصيتها التاريخية والطبيعية".وأشار إلى أن "الهيئة باشرت فعلياً إعداد ملفات الترشيح الخاصة بالقرى"، متوقعاً "إنجازها بالكامل خلال شهر واحد قبل إرسالها إلى منظمة للسياحة".ولفت إلى أن "القرى الفائزة ستحظى باهتمام دولي واسع من خلال الترويج لها ضمن المنصات الرسمية للمنظمة، وإدراجها ضمن خطط التنمية السياحية المستدامة، وبما يحولها إلى وجهات سياحية للسياح المحليين والأجانب".