حزمة جديدة من مشاريع فك الاختناقات المرورية

وقال دائرة المشاريع في الأمانة، أحمد رعد بتصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الدراسة التي ينفذها حالياً في الدائرة بالتنسيق مع والدوائر البلدية، ستُدرج ضمن برنامج أمانة الخاص بفك الاختناقات المرورية الذي أطلقته الحكومة".وذكر أن "الدائرة تعمل بالتوازي على إعداد خطط لصيانة المجسرات التي أنشأتها حصراً"، مشيراً إلى "وجود برنامج لصيانة فواصل التمدد في الجسور التي تحتاج إلى هذا النوع من الأعمال، بيد أن تنفيذ هذه المشاريع يواجه تحديات تتعلق بنقص التمويل".واكد رعد "وجود مخاطبات مستمرة مع وزارتي التخطيط والمالية لغرض تأمين التخصيصات والسيولة المالية اللازمة لإدراج مشاريع الصيانة وتنفيذها، بما يضمن استدامة البنى التحتية الخاصة بالمجسرات في العاصمة".وذكر ان "نسب الإنجاز في مشروع مجسر ، الواقع في شارع الداخل بمدينة ، وصلت إلـى 42 بالمئة"، منوهاً بأن "النسبة تفوق المخطط له بأكثر من 80%، حيث كان من المفترض أن تبلغ نسب الإنجاز نحو 25 بالمئة فقط ضمن الجدول الزمني".وبين أن "المشروع يشهد تقدماً ملحوظاً، إذ أجرت والمكتب ، برفقة شركة أبو الرشد للفحوصات المختبرية، زيارة إلى المصنع المختص بتصنيع الروافد الحديدية الخاصة بالمجسر، من أجل الاطلاع على آليات الإنتاج وجودة المواد المستخدمة في العمل"، لافتا إلى أن "العمل في المشروع يسير بوتيرة متسارعة، ما قد يتيح افتتاح المجسر قبل موعده المحدد بأكثر من 60 يوماً".وتوقع "إنجاز العمل مع نهاية العام الحالي في حال استمرار وتيرة العمل الحالية"، مؤكداً أن "مشروع المجسر الذي تم بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، يهدف إلى معالجة عقدة مرورية مهمة في ، من خلال تخفيف زخم المركبات في المنطقة بشكل كبير".