الاتربة تعود للعراقيين

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الاربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى اكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً على العموم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة".وبين ان "طقس يومي الجمعة والسبت سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الشمالية، اما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط لتصل الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار".