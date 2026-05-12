إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للصفوف غير المنتهية
محليات
2026-05-12 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
253 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
وزارة التربية
،اليوم الثلاثاء ، عن إضافة 5 درجات لنتائج الدور الأول وإتاحة الدور الثاني للصفوف غير المنتهية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تقرر إضافة خمس درجات على نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2025 – 2026 ، وإتاحة فرصة أداء امتحانات الدور الثاني لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الابتدائية المنتظمين بالدوام (حصراً) والذين رسبوا في امتحانات الدور الأول، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي لم يحققوا فيها النجاح".
وأكد وزير التربية وكالة،
أحمد الأسدي
، وفقاً للبيان "حرص الوزارة على دعم التلاميذ والطلبة ومراعاة ظروفهم الدراسية والإنسانية" ،مشيراً إلى أن "القرارات التربوية الأخيرة جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن الطلبة ومنحهم فرصاً إضافية للنجاح ومواصلة مسيرتهم التعليمية".
وأوضح أن "إضافة خمس درجات على نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2025 – 2026 تمثل خطوة مساندة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية للصفوف غير المنتهية، بما فيها الإعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة" ،مؤكداً أن "الوزارة ماضية في اعتماد إجراءات منصفة تراعي مصلحة الطلبة".
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
العراق في دقيقة
نشرة أخبار السومرية
Live Talk
عشرين
أسرار الفلك
منتدى سومر
صباحكم أحلى مع سلمى
استديو Noon
طل الصباح
