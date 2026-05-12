الداخلية تحذر من السباحة في هذه الاماكن

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "موسم ، شهد ارتفاعاً غير اعتيادي في مناسيب المياه، ما زاد من خطورة السباحة في الأنهر والمناطق غير المخصصة"، مبينا أن "الشرطة النهرية تنفذ على مدار السنة دوريات خاصة لمتابعة حالات السباحة العشوائية، إلى جانب فرق الدفاع المدني وواجبات النجدة المنتشرة في والمحافظات".وأشار الحسون إلى أن "السباحة في الأماكن غير النظامية، تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين بسبب وجود عوائق مائية داخل الأنهر، فضلاً عن زيادة أعماق المياه التي قد تتجاوز حالياً 20 متراً بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 3 أمتار وأكثر".وأكد أن " تواصل حملاتها الإعلامية والتثقيفية للتوعية بمخاطر السباحة العشوائية، خاصة خلال فصل الصيف، عبر الندوات والمقاطع التوعوية والفواصل الإعلانية"، داعياً العائلات إلى "متابعة أبنائهم ومنعهم من السباحة في المناطق غير المخصصة، والالتزام بالأماكن النظامية المجهزة بفرق إنقاذ حفاظاً على سلامتهم".