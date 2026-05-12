للحد من الحمى النزفية.. العراق يتخذ 4 إجراءات استعداداً لموسم الأضاحي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " البيطرة محمد تراس اجتماع للسيطرة على مرض الحمى النزفية في مقر الدائرة، بحضور وأعضاء اللجنة"، مبينا ان "الاجتماع ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها مع قرب ".واضاف ان "الدائرة اتخذت حزمة إجراءات صحية بيطرية استباقية أبرزها:قيام المستشفيات البيطرية بمخاطبة مكاتب المحافظين لتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش برئاسة المحافظ، وبمشاركة دوائر ، البيئة، ، الداخلية، والبيطرة، للحد من ظاهرة الذبح العشوائي؛ منع نقل الحيوانات من المناطق الموبوءة إلا بشهادة صحية بيطرية تثبت خلوها من القراد، صادرة عن المستشفى أو المستوصف البيطري؛ تكثيف الحملات التوعية والتثقيف المجتمعي، وتوزيع فولدرات توعوية على المربين والمواطنين لتوضيح مخاطر المرض وطرق الوقاية منه.وأكدت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصحة العامة، والحد من انتشار المرض، وضمان سلامة الأضاحي خلال موسم العيد".