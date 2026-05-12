الداخلية: منحنا الجنسية العراقية لـ 2757 اجنبيا منذ 2006

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء في بيان ورد لـ ان "المجموع الكلي للأجانب الذين مُنحوا الجنسية العراقية منذ عام 2006 وحتى العام الحالي بلغ 2757 شخصاً".واضاف ان "عمليات التجنيس جرت وفقاً للضوابط القانونية والتعليمات النافذة"، لافتًا إلى أن "منح الجنسية يخضع للموافقات الأصولية بعد استكمال جميع الشروط الأمنية والإدارية".