الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، ان "تحديثات صور الأقمار الصناعية تشير عند الساعة 03:00 بعد ظهر الثلاثاء إلى رصد موجات غبار على الأراضي السورية تتقدم تدريجياً نحو البلاد، بفعل رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات".واضاف البيان انه "من المتوقع أن تؤثر هذه الموجات على أجواء مناطق غرب البلاد وأجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات المساء والليل، مسببةً انخفاضاً نسبياً في مدى الرؤية الأفقية بشدة خفيفة إلى متوسطة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة".