تعاون قضائي مع ألمانيا يطيح بمخطط إرهابي في مدينة هامبورغ

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ ، ان" للتعاون القضائي الدولي، اكد أن التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الجانب الألماني أسهما في إحباط مخطط إرهــابـي خطير في مدينة ، كان في مراحل تحضيرية متقدمة ويستهدف تنفيذ اعتداء ضد تجمعات مدنية داخل المدينة".واضاف البيان، ان" عملية إحباط المخطط الإرهابـــي في مدينة هامبورغ الألمانية جاءت بعد تبادل معلومات وأدلة ذات أهمية عالية بين الجانبين، الأمر الذي أسهم في دعم إجراءات الرصد والتحقيق، وتمكين الجانب الألماني من اتخاذ التدابير العاجلة لمنع وقوع الهجوم قبل تنفيذه".من جانبه أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي ، بحسب البيان أن "هذه العملية جاءت في إطار توجيهات القاضي ، بضرورة تعزيز مسارات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة، ولا سيما في الملفات المرتبطة بمكافحــــة الإرهـــــاب والجريمــــــة المنظمة العابرة للحدود".وأشار إلى أن "نجاح هذه الجهود يعكس أهمية التنسيق القضائي والأمني المشترك في إحباط المخططات الإرهابيـــــة قبل وقوعها، وحماية أرواح المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي".