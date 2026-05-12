إيران تهدد بـ"رد حاسم وفوري" ضد أي اعتداء جديد
تعاون قضائي مع ألمانيا يطيح بمخطط إرهابي في مدينة هامبورغ
محليات
2026-05-12 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
235 شوهد
كشف مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الثلاثاء، عن تعاون قضائي مع
ألمانيا
أطاح بمخطط إرهابي في مدينة
هامبورغ
.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان"
المركز الوطني
للتعاون القضائي الدولي، اكد أن التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الجانب الألماني أسهما في إحباط مخطط إرهــابـي خطير في مدينة
هامبورغ
، كان في مراحل تحضيرية متقدمة ويستهدف تنفيذ اعتداء ضد تجمعات مدنية داخل المدينة".
واضاف البيان، ان" عملية إحباط المخطط الإرهابـــي في مدينة هامبورغ الألمانية جاءت بعد تبادل معلومات وأدلة ذات أهمية عالية بين الجانبين، الأمر الذي أسهم في دعم إجراءات الرصد والتحقيق، وتمكين الجانب الألماني من اتخاذ التدابير العاجلة لمنع وقوع الهجوم قبل تنفيذه".
من جانبه أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي
علي حسين جفات
، بحسب البيان أن "هذه العملية جاءت في إطار توجيهات
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي
فائق زيدان
، بضرورة تعزيز مسارات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة، ولا سيما في الملفات المرتبطة بمكافحــــة الإرهـــــاب والجريمــــــة المنظمة العابرة للحدود".
وأشار إلى أن "نجاح هذه الجهود يعكس أهمية التنسيق القضائي والأمني المشترك في إحباط المخططات الإرهابيـــــة قبل وقوعها، وحماية أرواح المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي".
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-11
Live Talk
الموسيقى الحديثة وتأثيرها على اسلوب وثقافة الشباب- Live Talk م٢ - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-11
عشرين
قبل الحسم… اشتباك المناصب والنفوذ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
