اعتقال 23 مطلوبا بمواد قانونية مختلفة في محافظات متفرقة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات بتكثيف الجهد الاستخباري والقبض على كل العابثين بالأمن السلمي في كافة المواد القانونية ووفقا لمعلومات استخبارية و بعمليات نوعية متفرقة وتنسيق مستمر مع القوات الأمنية الماسكة في جميع القواطع تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام استخبارات وامن الفرق، الاولى والسادسة والسابعة والسادسة عشر والسابعة عشر والثانية والعشرون والثالثة والعشرون )، من القبض على23 مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".واشارت الى ان "القبض تم بعمليات متفرقة في محافظات ( وديالى والانبار وميسان ونينوى)"، مبينة انه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".