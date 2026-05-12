حضور امني واسع بعمليات كربلاء وتأكيد جديد بشأن صحراء النجف: خاضعة للسيطرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بحضور رئيس أركان الجيش العراقي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وعدد من كبار القادة والضباط في ، أجرت القوات الأمنية العراقية المتمثلة بقيادة عمليات جولة ميدانية في الأشرف، للاطلاع على الواقع الأمني في المنطقة وكشف حقيقة ما جرى تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قواعد أو تحركات عسكرية مجهولة".

وأكدت القيادات الأمنية خلال الجولة – حسب البيان - أن "صحراء النجف تخضع لسيطرة ومتابعة كاملة من قبل القوات العراقية، وأن جميع المناطق مؤمّنة ضمن الخطط العسكرية والاستخبارية المعتمدة"، مشددين على "عدم وجود أي نشاط أو منشآت عسكرية مجهولة كما روّجت له بعض الصفحات والمنصات الإعلامية".

وتابعت الوزارة ان "الجولة شهدت حضور قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى، حيث تم الاطلاع ميدانياً على انتشار القطعات الأمنية وإجراءات تأمين ، في إطار الجهود المستمرة لحماية المناطق الصحراوية ومنع أي خرق أمني أو محاولات لاستغلال الشائعات بهدف إثارة الرأي العام".

وأضافت أن "الحقيقة الميدانية تبقى أمام حملات التضليل"، مجددةً "التزامها بحماية أمن البلاد واستقرارها، والاستمرار بواجباتها في مختلف القواطع".