اعتقال تاجر مخدرات بعملية أمنية في البصرة

وقالت المديرية في بيان، "في ضربة أمنية نوعية جديدة تُضاف إلى سجل الإنجازات المتواصلة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات ، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، من الإطاحة بأحد المتهمين الخطرين بتجارة المواد المخدرة، إثر عملية أمنية محكمة نُفذت بمهنية واحترافية عالية".

وأضاف البيان "تمكنت القوة الأمنية من محاصرة المتهم داخل داره بشكل كامل، حيث حاول التخلص من المواد المخدرة التي كانت بحوزته وإتلافها، بالتزامن مع محاولته الفرار عبر ممر سري أعدّه داخل المنزل للهروب من قبضة العدالة، إلا أن يقظة ومهنية أبطال شؤون مخدرات البصرة كانت له بالمرصاد، إذ تم إحباط مخططه بالكامل وإلقاء القبض عليه دون منحه أي فرصة للإفلات".