بغداد تتحرك قضائيا لمنع تجريف الاراضي الزراعية

وقال عضو المجلس مزهر للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المحاولات المستمرة للتجاوز على الأراضي الزراعية في لاسيما في ناحية وقضاءي والمحمودية من أجل تحويلها إلى مشاريع استثمارية يعد أمراً مخالفاً للقانون".وأشار إلى أن "المجلس سبق أن أصدر قراراً رسمياً يقضي بمنع أي عملية استثمار او تغيير استعمال الأراضي دون موافقته بشكل أصولي ورسمي".ولفت الغريري إلى أن "بعض الوزارات والجهات تحاول الالتفاف على هذا القرار عبر إجراءات تتجاوز السياقات القانونية والإدارية المعتمدة من خلال منح موافقات ورفعها إلى بهدف إصدار إجازات رسمية.وأكد أن "المجلس سيعمل على إلى الجهات القضائية من اجل رفع دعاوى قانونية على اي وزارة او مؤسسة تتجاوز الصلاحيات، لاسيما أن هذه الأراضي لديها حصص مائية مستمرة، لذا فأن المساس بها أو الالتفاف على قرارات المجلس سيضع كل المخالفين أمام طائلة القانون".وشدد الغريري على "ضرورة وضع حلول ملائمة أو اختيار أراض بديلة عن المنتجة زراعياً"، مؤكداً أن "المجلس ليس ضد الاستثمار، بل يقف أمام تحويل سلة الزراعية إلى مشاريع والقضاء على مصدر رزق الفلاحين والمزارعين في هذه المناطق".وحذر "من الدفع نحو هجرة سكان هذه المناطق إلى المحافظات الأخرى او مركز العاصمة من أجل البحث عن فرص عمل أخرى بعد أخذ أراضيهم".