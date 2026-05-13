بغداد تتحرك قضائيا لمنع تجريف الاراضي الزراعية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563853-639142464363601878.jpeg
بغداد تتحرك قضائيا لمنع تجريف الاراضي الزراعية
محليات
2026-05-13 | 01:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
412 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
قرر
مجلس محافظة بغداد
اللجوء
إلى الجهات القضائية لإيقاف محاولات تجريف الأراضي الزراعية في أقضية ونواحي جنوب العاصمة لتحويلها إلى مشاريع استثمارية.
وقال عضو المجلس مزهر
الغريري
للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المحاولات المستمرة للتجاوز على الأراضي الزراعية في
جنوب بغداد
لاسيما في ناحية
اليوسفية
وقضاءي
الراشدية
والمحمودية من أجل تحويلها إلى مشاريع استثمارية يعد أمراً مخالفاً للقانون".
وأشار إلى أن "المجلس سبق أن أصدر قراراً رسمياً يقضي بمنع أي عملية استثمار او تغيير استعمال الأراضي دون موافقته بشكل أصولي ورسمي".
ولفت الغريري إلى أن "بعض الوزارات والجهات تحاول الالتفاف على هذا القرار عبر إجراءات تتجاوز السياقات القانونية والإدارية المعتمدة من خلال منح موافقات ورفعها إلى
هيئة الاستثمار
بهدف إصدار إجازات رسمية.
وأكد أن "المجلس سيعمل على
اللجوء
إلى الجهات القضائية من اجل رفع دعاوى قانونية على اي وزارة او مؤسسة تتجاوز الصلاحيات، لاسيما أن هذه الأراضي لديها حصص مائية مستمرة، لذا فأن المساس بها أو الالتفاف على قرارات المجلس سيضع كل المخالفين أمام طائلة القانون".
وشدد الغريري على "ضرورة وضع حلول ملائمة أو اختيار أراض بديلة عن المنتجة زراعياً"، مؤكداً أن "المجلس ليس ضد الاستثمار، بل يقف أمام تحويل سلة
بغداد
الزراعية إلى مشاريع والقضاء على مصدر رزق الفلاحين والمزارعين في هذه المناطق".
وحذر "من الدفع نحو هجرة سكان هذه المناطق إلى المحافظات الأخرى او مركز العاصمة من أجل البحث عن فرص عمل أخرى بعد أخذ أراضيهم".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تحرك حكومي لوقف تجريف 900 دونم جنوب بغداد
03:24 | 2026-02-17
الحمداني من اليوسفية: لن نسمح بتجريف الأراضي والبساتين أو رفع اليد عن الاستصلاح الزراعي
10:46 | 2026-05-09
السوداني: الحكومة حريصة على الاراضي الزراعية وعدم تحويلها إلى مشاريع استثمارية
11:28 | 2026-05-10
نائب عن تحالف العزم يرفض تجريف غابات الموصل بحجة الاستثمار
11:14 | 2026-04-16
الغريري
تجريف
مجلس محافظة بغداد
هيئة الاستثمار
السومرية نيوز
محافظة بغداد
سومرية نيوز
جنوب بغداد
المحمودية
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
محليات
40.86%
08:32 | 2026-05-11
بعد توقيف سالم الشيخ.. حملة مقاطعة واسعة ضد "جيتور" في العراق
08:32 | 2026-05-11
قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة
محليات
22.36%
08:41 | 2026-05-11
قرب إطلاق استمارة التعيين لهذه الفئة
08:41 | 2026-05-11
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
محليات
18.55%
01:23 | 2026-05-12
7 قرى عراقية تتنافس على لقب أفضل المناطق السياحية عالمياً
01:23 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
محليات
18.23%
10:00 | 2026-05-12
الغبار يتجه نحو هذه المدن وتحذيرات لساكنيها: الرؤيا ستنعدم في المساء
10:00 | 2026-05-12
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
ناس وناس
بغداد الدورة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)
05:45 | 2026-05-13
السجن 10 سنوات لمختلس تعويضات الضحايا في ديالى
05:23 | 2026-05-13
هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب قضاء خانقين في ديالى
05:03 | 2026-05-13
تحرك برلماني جديد: إلزام المشاريع الاستثمارية بتوظيف 70% من الشباب العراقيين
03:30 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
تحرك نيابي جديد بشأن قرار حجب مخصصات الخدمة الجامعية
02:15 | 2026-05-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.