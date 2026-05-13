الجمعة تقلب الموازين في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار وخاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية و مقاربة في المنطقة الوسطى".وأكدت ان "طقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا الى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في مناطق متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (40) كم مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية وتنخفض انخفاض ملحوظ في المنطقة الوسطى"، لافتة الى ان "طقس الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".