هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب قضاء خانقين في ديالى

– محليات



أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية في ، شعر بها سكان المناطق القريبة من مركز الحدوث.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها (3.9) درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة 07:56:27 من صباح اليوم الأربعاء".



وأوضح البيان أن "مركز الهزة يبعد مسافة 20 كم شمال شرق قضاء ضمن "، مشيراً إلى أن "المواطنين الساكنين بالقرب من موقع الحدوث شعروا بالهزة شعوراً خفيفاً".