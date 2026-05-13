بطل عراقي يستعيد يده في الهند.. تبرع إنساني "عابر للحدود" يتصدر السوشيال ميديا (فيديو)

، الذي فقد يده في معارك الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب، خضع لعملية زراعة معقدة في الهند، بعد مبادرة إنسانية من عائلة هندية قررت التبرع بيد ابنها المتوفى، لتمنح البطل العراقي فرصة جديدة لممارسة حياته الطبيعية.وأظهرت اللقطات المؤثرة الساعدي وهو يحاول تحريك أصابعه الجديدة للمرة الأولى، وسط ذهول وفرحة الأطباء والمتابعين. وأشاد مدونون ونشطاء بموقف العائلة الذي يجسد أسمى معاني التضامن الإنساني، مؤكدين أن "هذه اليد التي ستحمل العلم العراقي مجدداً، تحمل في طياتها وفاءً عابراً للحدود".