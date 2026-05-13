غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "سيتم افتتاح ثلاثة مجسرات في العاصمة يوم غد وفي المناطق التي تشهد زخماً مرورياً كبيراً، الأول من محكمة في البلديات، والثاني في تقاطع بطول 600 متر، والثالث على نهر القناة والذي سيخفف الحركة المرورية على ويؤمن دخول وانسيابية الحركة الى منطقة البلديات".وبين أن "هذه المشاريع مكملة لمشروع مجسرات الفضيلية التي افتتحت بوقت سابق وستؤدي الى انسيابية بالحركة المرورية".وتابع ان "هناك أربعة مشاريع ضمن الحزمة الثانية ما زال العمل مستمراً فيها"، لافتاً الى ان "عدم إقرار الموازنة أدى الى تأخر إطلاق مشاريع جديدة مكملة للمشاريع الحالية".