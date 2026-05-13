ابرزها "ركوب السيارات الكورية والصينية حصرا".. السيد الصدر يصدر 12 توجيها لسرايا السلام

وقال في بيان ورد لـ ، ان " (أعزه الله) وجه بالنقاط الآتية في ما يخص القيادات والأفراد في سرايا السلام:1 - يحق لخادم الفرقة أو مسؤول اللواء في المحافظة في حال ممارسته لعمله وواجباته التنقل بأربع عجلات فقط لا غير ، ثم الأقل بحسب المنصب وفي القضايا الضرورية حصرا.2 - يشترط في العجلات المسموح اقتناؤها وركوبها أن تكون من الشركات الكورية والصينيةحصرا.3- يمنع ركوب سيارة بدون أرقام ولا بد أن تكون كل مستمسكاتها رسمية وقانونية.4- يمنع وضع اسم سرايا السلام وأسماء آل الكرام وصورهم على العجلات.5- يمنع استخدام السيارات السوداء.6-استخدام سيارات الدفع للعمل فقط.7-على الجميع التزام القوانين المرورية عند قيادة العجلات والالتزام بقوانين ونقاط التفتيش.8-يمنع استخدام التظليل إلا في العجلات الأمنية والرسمية والخاصة بالواجبات فقط.9- يمنع دخول العجلات الرسمية والمظللة التابعة لسرايا السلام إلى العتبات ودوائر الدولة كافة كالوزارات والهيئات والمنظمات المدنية وغيرها.10 - يمنع حمل السلاح غير المرخص داخل العجلات إلا في الواجبات الضرورية والقصوى حصرا.11 - على الجميع حمل نسخة من داخل العجلة12- على جميع أفراد سرايا السلام الاهتمام بمظهرهم الخارجي كالقيافة والملابس واللحى والشعر بما يتناسب والذوق العام.