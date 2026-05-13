ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر
المزيد
توجه لتحويل الشعبة الخامسة ببغداد الى متحف
محليات
2026-05-13 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف مستشار
المفوضية العليا
لحقوق الإنسان
سعد العبدلي
، اليوم الأربعاء، عن مساعٍ لتحويل الشعبة الخامسة إلى متحف لتوثيق جرائم النظام السابق.
وقال العبدلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "هناك لجنة شُكلت في
مكتب رئيس الوزراء
للعمل على مشروع (ذاكرة الأمة)"، مبيناً أن "الهدف من المشروع ليس توجيه الشتائم للنظام السابق، بل تعريف الأجيال الجديدة بحجم الانتهاكات التي حصلت لضمان عدم تكرارها مستقبلاً تحت أي ظرف".
وأضاف أن "المفوضية زارت عدداً من الدول واطلعت على متاحف توثق جرائم الأنظمة القمعية"، مؤكداً أن "التوثيق يهدف إلى بيان الحقائق وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "المفوضية تسعى لتحويل مقر (الشعبة الخامسة) في
الكاظمية
، إلى متحف يوثق انتهاكات النظام السابق"، لافتاً إلى "إمكانية تخصيص كل زنزانة لعرض قصة من قصص الضحايا والانتهاكات، من بينها قضية الكرد الفيليين وإعدام التجار والانتفاضة الشعبانية وغيرها".
وبيّن، أن "سجن نقرة السلمان لا يزال شاهداً على الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون، ولاسيما الكرد الفيليون"، موضحاً أن "وجود المقابر الجماعية حول السجن يمثل دليلاً على حجم المآسي التي تعرضوا لها".
ودعا إلى "تكاتف جميع المؤسسات لتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات عبر المتاحف والنصب التذكارية والبانوراما"، مؤكداً "أهمية إيصال هذه الحقائق إلى الشباب والأطفال من أجل منع تكرارها".
كما أشار إلى أن "مؤسسات الشهداء والسجناء وهيئة المساءلة والعدالة ودعاوى الملكية، إلى جانب
المفوضية العليا
لحقوق الإنسان، عملت على إيصال حقوق ذوي الضحايا والشهداء والسجناء، فضلاً عن توثيق الجرائم والانتهاكات".
وأكد على "ضرورة نقل ملكية سجن الشعبة الخامسة إلى إحدى المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لتحويله إلى متحف حديث يوثق جرائم النظام السابق، خاصة وأنه يضم المشنقة التي أُعدم عليها آلاف الشباب".
وبين، أن "السنوات الأخيرة شهدت تطوراً في المجال الحكومي والتعليمي من خلال إدخال مواد تتعلق بجرائم النظام السابق وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية"، مشدداً على "أهمية استخدام وسائل أخرى للتوعية، مثل المتاحف والبرامج
التلفزيونية
والدراما ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق (تيك توك)، لتوضيح الحقائق للشباب".
وذكر، أن "الشعب العراقي تعرض لانتهاكات جسيمة سواء في ظل النظام السابق أو على يد التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش"، داعياً
المجتمع الدولي
إلى "الاعتراف بحجم تضحيات العراقيين وتعويضهم، خاصة أن
العراق
كان خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب ومنع تمدده إلى دول العالم".
