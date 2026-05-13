الفيروس القاتل يثير الرعب في كردستان.. حملة طوارئ لمواجهة "هانتا"

وقال للثروة الحيوانية والبيطرة في ، رابير محمد، في بيان، إن " التابعة للمديرية العامة عقدت أول اجتماع لها بشأن انتشار فيروس هانتا"، منوهاً إلى أن "هذا المرض انتشر عالمياً بين عامي 1950 و1953، وتم التعرف عليه رسمياً في عام 1978"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن أي لقاح له".وقررت الوزارة، "إطلاق حملة للقضاء على الجرذان والفئران في جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية، وفي الأماكن التي تتواجد فيها هذه القوارض، وضرورة استخدام المواد القاتلة للقوارض في مصانع الأعلاف، ومشاريع الدواجن، والمجازر، ومعامل الألبان، ومصانع اللحوم، ومحال القصابين، ومنع دخول “الهامستر المنزلي” (أحد أنواع القوارض) عبر المنافذ الحدودية، وتنبيه أصحاب مخازن أغذية الكلاب والقطط إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على القوارض داخل مخازنهم".