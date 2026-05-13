محافظة بغداد تحدد موعد مباشرة عقود الـ(11) ألفاً بالدوام

وذكر بيان للمحافظة، ان " عقد اجتماعاً مع وفد من ممثلي المتظاهرين من الفائزين بقرعة عقود الـ(11) ألف درجة وظيفية، لبحث آخر مستجدات الملف والإجراءات المتعلقة بإطلاق المباشرة".وأكد العطواني، أن " تواصل متابعة هذا الملف بشكل مستمر، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة به، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر مع لغرض استحصال التخصيصات المالية اللازمة".وأوضح أن "المباشرة بالتعيين ستكون فور إتمام إجراءات وزارة المالية الخاصة بإطلاق التخصيصات، مبيناً أن المحافظة تعمل بشكل حثيث لتسريع حسم هذا الملف وضمان حقوق المستحقين وفق الأطر القانونية".وأشار إلى "استمرار المخاطبات الرسمية مع وزارة المالية بأسماء المشمولين، بهدف تذليل العقبات والإسراع في إطلاق التخصيصات، مؤكداً متابعته الشخصية للملف والوقوف إلى جانب المستحقين في جميع خطوات إنجازه، بما يضمن المباشرة الشاملة لجميع الفائزين ضمن هذه العقود".