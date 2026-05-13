بعد أزمة غلاء غزت الأسواق.. قرار حكومي جديد يخص بيض المائدة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "القرار سمح بأستيراد مادة بيض المائدة بشرط التحويل الخارجي (البيان المسبق)"، مؤكدة أن "هذا الأجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف الى معالجة أزمة ارتفاع الأسعار وضمان وصول المادة الى الأسواق المحلية بشكل منظم وآمن كما أوضحت أن المراكز الكمركية باشرت فعليا بأتخاذ الأجراءات الفنية والأدارية اللازمة لتسهيل دخول الشحنات وفق الضوابط والتعليمات النافذة".وأكدت الهيئة "استمرارها في متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول المادة الى المستهلك بالسعر المناسب".يذكر أن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار بيض المائدة مما أثقل كاهل المواطن العراقي وأثر على قدرته الشرائية الأمر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ هذا القرار العاجل لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق.