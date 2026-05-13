هيئة الاعلام تقرر منع ظهور حسين الشلخ في وسائل الاعلام لمدة 60 يوما

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيأة، المتعلق بالتصريح المسيء الصادر عن السيد حسين الشلخ في برنامج الميدان فقد اعتبر ذلك التصريح مخالفاً للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، لذلك تقرر الآتي:منع الظهور الإعلامي للسيد حسين الشلخ في جميع وسائل الإعلام العراقية والأجنبية العاملة في لمدة (60) يوماً من تاريخ صدور اعمامنا هذا".وأضافت "تحمل الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".