العراق يعلن عن مصدر استخباراتي مهم لجمع المعلومات حول تنظيم داعش

وقال مستشار الشؤون الدولية في المستشارية في كلمة له ندوة لمركز للأبحاث ، وتابعتها ، إن " يمر بمرحلة انتقال استراتيجي في بيئة إقليمية معقدة"، مشدداً "على أن ترفض تماماً الهجمات التي تستهدف ، والخليج إلى جانب ".وأضاف ان "إصلاح القطاع الأمني لا يتبع نموذج DDR التقليدي (نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج)، بل إطار DDIR الذي يجمع بين نزع السلاح، والتسريح، والدمج الانتقائي في مؤسسات الدولة تحت قيادة موحدة، وإعادة الإدماج المدني، والذي يحتاج دعماً دولياً مستمراً، خاصة من الولايات المتحدة".وحول مخاطر تنظيم الذي لا يزال يشكل تحدياً مع وجود 5407 عناصر جرى نقلهم من السجون السورية إلى العراق، قال الدراجي إن "هؤلاء المعتقلين يمثلون مصدراً استخباراتياً مهماً لجمع المعلومات حول تنظيم داعش، وهيكليته، وقياداته، ومصادر تمويله، وموارده اللوجستية، ما يحول هؤلاء السجناء إلى تحدٍ وفرصة في آنٍ واحد"، وفق تعبيره.