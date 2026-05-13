تحذير من الانواء في يوم الجمعة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مخرجات نماذج الطقس العددية تشير إلى تأثر مناطق غرب ووسط البلاد، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية، بموجة غبار تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى كثيفة يوم الجمعة المقبلة".واضافت أن "الموجة ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة ترافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة تتراوح هباتها ما بين (50 - 60) كم/س"، مشيرة الى ان "التأثير سيكون قوياً في المناطق الصحراوية والمكشوفة، حيث من المتوقع حدوث تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية ليصل إلى أقل من 1 كم".وأكدت أن "تأثير الغبار سيمتد بشكل أقل شدة نحو باقي مناطق البلاد خلال الساعات المتأخرة من نهار ومساء يوم الجمعة، مع استمرار نشاط الرياح والغبار على فترات متفاوتة في مناطق الوسط والجنوب خلال نهار يوم السبت الموافق 16 أيار"، داعية "المواطنين، لاسيما سائقي المركبات على الطرق الخارجية ومرضى الحساسية والربو، إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار موجة الغبار".