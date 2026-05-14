الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى العراق

وقال مدير في الوزارة ميثم بتصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن" بمطار الدولي تشهد تحسناً ملحوظاً وعودة تدريجية إلى طبيعتها، مع استئناف عدد كبير من الرحلات المنتظمة لشركات الطيران العربية والأجنبية، مع استمرار تفويج الحجاج جواً إلى الديار ".وأضاف أن "اليوم الخميس سيشهد عودة شركات الطيران التركية في تسيير رحلاتها باتجاه بعد توقف دام لأكثر من شهرين، إضافة إلى دول وشركات أخرى ستعاود الشهر المقبل رحلاتها أيضاً، في مقدمتها ".وأوضح الصافي أن "المطار يشهد حالياً انتظاماً بجداول الرحلات اليومية، مع ارتفاع ملحوظ بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين"، مؤكداً أن "الوزارة تسعى لاستعادة كامل الطاقة التشغيلية للمطار خلال أشهر".وأشار إلى "مواصلة الوزارة اتصالاتها مع شركات الطيران العالمية لإعادة جميع الرحلات المتوقفة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع خطط لتطوير خدمات المتضمنة إجراءات السفر والخدمات اللوجستية والفنية".