مع قرب الأضحى.. الصحة تستنفر لمواجهة الحمى النزفية وتعلن حصيلة إصابات 2026

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن الوزارة وجهت تعليمات خاصة للحد من الإصابة بالمرض مع قرب المبارك، تضمنت توعية مربي الماشية والجزارين عن تعاملهم مع لحوم الأبقار والجاموس والأغنام، إضافة إلى ربات البيوت حول آلية تعاملهن مع اللحوم عند شرائها، بحسب الصحيفة الرسمية.وبين ان الموقف الوبائي للمرض في البلاد، سجل منذ بداية 2026 وحتى أواخر نيسان الماضي، 48 إصابة بينها أربع وفيات، مقارنة بـ 296 إصابة بينها 42 وفاة خلال 2025.ودعا البدر من خلال أجهزتها البيطرية، إلى ضرورة محاربة حشرة القراد، الناقل الرئيس للوباء من الحيوان إلى الإنسان عند التعامل مع الحيوانات المصابة، مع التأكيد على أمانة ودوائرها البلدية ومجالس المحافظات، للقضاء على أماكن تربية الماشية وجزرها غير المجازة.وأفاد بأن الوزارة كثفت جهودها للتحري عن المرض من خلال فريق وبائي بمختبر العامة المركزي في بغداد، بعد أخذ عينات من الفحصين المبدئي والتأكيدي للتأكد من الإصابة مختبرياً، لتتم إحالته إلى ردهات العزل في المستشفيات التخصصية للأمراض الانتقالية.