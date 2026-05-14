غدا.. عواصف تضرب معظم مناطق العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد مع نشاط يصل الى (50) كم/س مسببة تصاعد غبار كثيف يمتد تدريجياً ليشمل معظم مناطق البلاد مع فرصة لحدوث عواصف غبارية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة فوق من المنطقة الشمالية الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم/س مسببة تصاعد غبار كثيف ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة فوق المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الشمالية الى (40) كم/س مسببة تصاعد غبار متوسط الشدة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وذكرت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".