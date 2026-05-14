وجهت رابطة شركات السفر والسياحة في ، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى المكلف علي فالح ومجلس النواب، تزامناً مع جلسة منح الثقة، دعت فيه إلى إيلاء القطاع السياحي اهتماماً استثنائياً بوصفه ركيزة اقتصادية وحضارية.

وطالبت الرابطة في بيان رسمي، بضرورة فصل عن وتحويلها إلى وزارة أو هيئة مستقلة إدارياً ومالياً، مشددة على أهمية إبعاد هذه الحقيبة عن "المحاصصة والتحزب".

وأكدت الرابطة على ضرورة إسناد قيادة القطاع لشخصية تخصصية مهنية قريبة من الميدان السياحي، وذلك لضمان تطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم وتنشيط الاستثمار وخلق فرص العمل.



وشدد البيان على أن النهوض بهذا القطاع الحيوي يتطلب رؤية حكومية واضحة تهدف إلى تنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المواقع التراثية والدينية لتكون وجهة جاذبة على مستوى المنطقة.