شراكة بين قناة السومرية وتطبيق المنصة لتعزيز مستقبل البث الرقمي

ويسعى هذا التعاون إلى توظيف أحدث تقنيات البث السحابي لضمان سرعة الوصول واستقرار الإشارة، بما يلائم تطلعات الجمهور العراقي في متابعة محتواه المفضل في أي وقت ومن أي مكان، مع التركيز على تقديم تجربة ترفيهية قانونية ومرخصة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، لا سيما جيل الشباب.وتعمل هذه الشراكة على إضافة محتوى ترفيهي رقمي متميز يتسم بالدقة العالية ضمن العروض الأساسية للتطبيق مع التركيز بشكل مكثف على دعم استهلاك المحتوى القانوني المرخص الذي يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويسهم في تقديم تجربة مستخدم آمنة وموثوقة خاصة لدى فئة الشباب التي باتت تعتمد بشكل كلي على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في استهلاك المادة الإعلامية عوضاً عن الوسائل التقليدية.ويوفر تطبيق المنصة حالياً مكتبة ضخمة تضم أكثر من خمسة وأربعين ألف ساعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والحصرية بالإضافة إلى مئات قنوات البث التلفزيوني المباشر التي تنقل الأحداث الرياضية والسياسية والترفيهية من كل أنحاء العالم بكل سلاسة ووضوحويتميز تطبيق المنصة بكونه أكبر منصة بث عراقية مخصصة للعمل داخل حصرياً لضمان أعلى مستويات الأداء التقني حيث يقدم محتوى متنوعاً يجرى تحديثه بصفة مستمرة ليناسب جميع الأذواق والفئات العمرية المختلفة مع توفير مرونة كاملة في التشغيل عبر منصات متعددة تشمل الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو أس وكذلك الشاشات الذكية وأجهزة التابلت.وهذا الامر يجعل من هذه الشراكة مع قفزة نوعية في مسيرة الإعلام الوطني العراقي نحو العالمية الرقمية وتوفير بيئة ترفيهية متكاملة تليق بالعائلة العراقية وتواكب أرقى المعايير الدولية في صناعة المحتوى المرئي والمسموع عبر الشبكة العنكبوتية، ليحظى المستخدمون بتجربة فريدة تجمع بين الأخبار والترفيه والرياضة ضمن منصة واحدة توفر أعلى معايير الأداء التقني المعتمدة عالمياً.