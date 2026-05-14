الكمارك تعلن تحقيق أكثر من (4.2) مليار دينار من الشركات المتلكئة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هذه الإيرادات تمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، والتي بلغت خلالها الإيرادات المتحققة (2,631,245,000) مليارين وستمئة وواحداً وثلاثين مليوناً ومئتين وخمسة وأربعين ألف دينار، ما يعكس تنامي كفاءة الإجراءات الرقابية والتدقيقية المعتمدة في العمل الكمركي وتعزيز متابعة الملفات الخاصة بالشركات المخالفة".وتابعت، انها "مستمرة بتنفيذ خططها الإصلاحية والرقابية وفق توجيهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وحماية المال العام، مشيراً إلى أن “النتائج المتحققة جاءت ثمرة لتكثيف أعمال التدقيق والمتابعة الميدانية وتفعيل الإجراءات الإلكترونية الحديثة الخاصة بمتابعة فروقات الرسوم المستحقة بذمة الشركات المتلكئة”.واضافت أن "الهيئة ماضية في استيفاء جميع فروقات الرسوم القانونية وفق السياقات المعتمدة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والكمركية ومنع أي حالات هدر أو تلاعب، فضلاً عن دعم وتعزيز موارد الدولة المالية".