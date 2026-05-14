بارزاني يفتتح شارع "الـ 40 متراً" في سوران.. يضم أعلى جسر في العراق

أعلى على مستوى والإقليمويتميز هذا المشروع بالمواصفات التالية:الطول والتكلفة: يمتد بطول 5 كيلومترات وبتكلفة إجمالية بلغت 50.5 مليار دينار.أعلى جسر في الإقليم: يضم المشروع أعلى جسر على مستوى العراق والإقليم، بطول 250 متراً وارتفاع 23 متراً، وبلغت تكلفة الجسر وحده 28 مليار دينار.المواصفات الفنية: يتكون الطريق من مسارين (سايدين)، كل مسار يضم 3 خطوط مرور، مع أرصفة بعرض 2.5 متر ونظام صرف صحي عملاق.الأهمية: سيساهم المشروع في فك الاختناقات المرورية داخل مركز سوران، ويربط مركز الإدارة بقضاء ميركة سور.