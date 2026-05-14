دون قطوعات.. الداخلية تعلن خطة زيارة الإمام محمد الجواد (ع) في الكاظمية المقدسة

وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون للوكالة الرسمية وتابعته : انه "من خلال التوصيات التي خرجت بها اللجنة الامنية العليا للزيارات المليونية برئاسة ، لم تشهد زيارة الإمام (ع) في العاصمة - بالتحديد اي قطوعات للطرق".وأضاف أن "التوصيات اكدت على اهمية انسيابية حركة السير وابداء كل المساعدة للزائر الكريم ومواطنينا الكرام، وفي حال اي حالة سلبية يلمسها المواطن والزائر الكريم بالامكان الاتصال على الرقم الموحد 911 والابلاغ عنها، ويتم التعامل معها على الفور".وأوضح ، أن "الخطة مركزية تمت بالتعاون مع الوزارات المعنية سواء كانت الامنية او الخدمية، اذ ان واحدة من هذه الوزارات ذات العلاقة المباشرة في انجاح زيارة الامام (عليه السلام)"، لافتاً إلى أن "هناك طرقاً ستكون اكثر انسيابية في الحركة، وهناك باصات مخصصة لتفويج الزائرين مع توفير كل الامن والدعم لاخواننا المواطنين الكرام".وبين أن "اللجنة اكدت على اهمية التعاون التام مع المواكب الحسينية، وعلى اهمية التعامل الحضاري والانساني فيما يخص الجوانب الامنية والخدمية، ورسالتنا هي تنص على التعاون مع رجال الامن في سبيل توفير الأمن لبلدنا وشعبنا، والابتعاد عن تصديق الشائعات".وأشار الى "اهمية حفظ رقم الاستجابة السريعة ( 911) لكل مواطنينا، فهو وجد لخدمة المواطنين، وسيكون هناك تعامل فوري مع الحالات الحقيقية التي تكون من خلال هذا الرقم الموحد، ورسالتنا للجميع تعاون مع اخوتك من القوات الامنية فهم وجدوا لامنك وسلامتك".