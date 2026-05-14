امانة بغداد: اكمال الاستعدادات لاستقبال زائري ذكرى استشهاد الامام الجواد (ع)

وذكر بيان للأمانة، ورد لـ ، انه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من ، وبهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين وتأمين انسيابية الحركة في ، أعلنت أمانة عن إكمال استعداداتها والخطة الخدمية الخاصة بإحياء مراسم ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".واضاف البيان أن "الخطة الخدمية تضمنت تشكيل غرفة عمليات في المقدسة بأشراف وكيل للشؤون البلدية والكادر المتقدم للبلدية، واستنفار الجهدين الآلي والبشري عبر تكثيف أعمال التنظيف ورفع النفايات وغسل الشوارع والساحات العامة وتأهيل مسارات الزائرين، مع تعزيز الجهد الخدمي بمشاركة عدد من الساندة التابعة لأمانة بغداد".واشار البيان ان "الخطة تضمنت ايضاً تقسيم قاطع بلدية الى (6) مواقع، والتنسيق العالي والمشترك مع القوات الأمنية ومديرية المرور والعتبة الكاظمية المقدسة ووزارة الكهرباء والجهات الحكومية الاخرى الساندة، مع الاستمرار بتقديم الخدمات للزائرين على مدار الساعة".