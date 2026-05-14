في النخيب.. إسقاط منطاد يحمل أكياس "حبوب مشبوهة"

أعلنت فرقة القتالية، الخميس، عن إسقاط منطاد يحمل أكياس "حبوب مشبوهة" في قاطع .

وقالت الفرقة في بيان، "تمكّنت قوةٌ مشتركة من فرقة القتالية من إحباط محاولة تهريب كميات من الحبوب المشتبه في كونها مخدرة، وجرت العملية في قاطع ، إذ رُصد منطادٌ أثناء عبوره من باتجاه صحراء ، ضمن قاطع مسؤولية فرسان الكفيل".

وأضاف البيان أن "هذه العملية نفذت النوعية إثر ورود معلومات دقيقة من مصادر الفرقة إلى قسم الأمن والاستخبارات. وبعد إبلاغ ، انطلقت قوةٌ مشتركة بإمرته، ضمّت عناصر من الأمن والاستخبارات والفوج الثاني من ، فتمكّنت من تتبّع المنطاد وإسقاطه بنجاح.



وكشف البيان أن "المنطاد يحمل كميات من الأكياس المعبأة بتلك الحبوب، وقد جرى التحفّظ على المواد المضبوطة لإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".