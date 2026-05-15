أمطار دون توقف والحرارة تفاجئ العراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، في حين يكون صحواً مع بعض الغيوم في المنقطة الجنوبية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد غبار بين الخفيف والمتوسط الكثافة ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد عن اليوم السباق".وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في الأقسام الجبلية منها ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية خلال النهار، تنشط على فترات في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار محلي ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية".وتابعت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في الأقسام الجبلية منها ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في ".