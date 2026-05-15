عمليات بغداد تعلن: لا قطوعات بالطرق خلال زيارة الإمام الجواد (ع)

وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "خطة تأمين زيارة الإمام (ع) التي بدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة السادسة عصراً يوم أمس الخميس وتستمر لغاية يوم الأحد المقبل لا تتضمن وجود قطوعات في طرق العاصمة"، مشيراً الى أن "الخطة الأمنية تتصف بالمرونة وهي ذات طابع تنظيمي اشتركت في تنفيذها قطعات وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي بهدف تنظيم الخدمات المقدمة من ودوائر الكهرباء والصحة وقطاع النقل".وتابع أن " عقدت اجتماعات عدة مع هيئة المواكب لتنظيم سير عملها خلال الزيارة"، لافتاً الى أن "الخطة الأمنية تضمنت تنظيم توزيع 1200 موكب على طول طرق الزائرين المؤدية الى مرقد الإمام محمد (ع) في العاصمة ".