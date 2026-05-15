مكتب السيد السيستاني في لبنان: المساعدات وصلت لأكثر من 74 ألف عائلة نازحة

وقال مدير المكتب الحاج حامد الخفاف في بيان ورد لـ ، "مع بداية العدوان على في شهر آذار 2026، بدأ مكتب في لبنان عمله الإغاثي مع النازحين في كل المناطق "، مبينا ان "نشاطه تبلور في دعم الجمعيات الخيريّة والمبادرات الفرديّة للقائمين بتوفير الخدمات للنازحين ودعم المطابخ الكبيرة والصغيرة التي توفّر آلاف وجبات الغذاء لهم".وتابع انه "تم ايضا ⁠دعم علماء الدين ووجهاء المجتمع المتصدّين لإيواء النازحين في المناطق التي نزحوا إليها وكذلك ⁠دعم علماء الدين والناشطين لمساعدة الصامدين في بلداتهم وقراهم طيلة فترة الأزمة"، موضحا ان "كل أنواع الدعم هذه لا يزال مستمراً".وبين انه "تمّ ⁠إطلاق استمارة إلكترونية طبيّة منذ الأيام الأولى للعدوان تمكّن المريض النازح المتعفّف أينما كان في لبنان أن يحصل على مساعدة مالية ترسل إلى المستشفى المعنيّة"، لافتا الى ان "الاستمارة مستمرة لحدّ الآن وتستقبل يومياً عشرات الطلبات".وأشار الى "تقديم مساعدات مادية للنازحين المتعففين فكانت فكرة الاستمارة الإلكترونية التي أطلقت في يوم 2 نيسان وحتى على مدار الساعة"، مشيرا الى انه "عند إغلاق الاستمارة بلغ عدد الطلبات المقدمة (86633) طلباً وبعد عمليات المراجعة والتدقيق تبيّن أن عدد الطلبات المكرّرة (5305) طلباً".وأشار الى ان "عدد الطلبات المقبولة لتوفّر الشروط الضرورية (74367) طلباً، وقد تم إيصال المساعدة المالية المقرّرة لهم عبر شركة تحويل على هواتفهم"، لافتا الى ان "هناك مشاكل تقنيّة في إيصالها إلى عدد محدود يجري العمل على حلّها، وبذلك ينتهي مشروع المساعدة المالية عبر الاستمارة الالكترونية، وأما إعادة فتحها ثانية فمتروكة للظروف والمستقبل".وتقدم بالشكر "إلى كل من ساهم في توفير الموارد المالية لإنجاح هذا المشروع الإنساني المهم ولا سيّما الشعب العراقي الكريم ـ الذين لبّوا نداء المرجعية العليا لمساعدة النازحين في لبنان – بكافة أصنافهم: فقرائهم قبل أغنيائهم! وصغارهم قبل كبارهم! ونسائهم قبل رجالهم. في مشاهد إنسانية يعجز اللسان عن وصفها. فجزاهم الله خير الجزاء".وتقدم الشكر والتقدير إلى "عشرات الكوادر الذين عملوا لإنجاح المشروع بجدٍّ وإخلاص ومن دون كلل أو ملل طيلة شهرين فلله درّهم وعليه أجرهم".وتقدم باعتذاره "من أيّ خطأ أو سهو وقع منّا. فقد بذلنا قصارى جهودنا في إيصال المساعدة لأكبر شريحة من النازحين المتعففين ونرجو أن نكون قد وفّقنا في ذلك"، متعهدا "بالاستمرار في خدمة أهلنا النازحين الآن وفي المستقبل بالمقدار الممكن بمبادرات جديدة حتى يرفع الله الغمّة عن هذه الأمّة".