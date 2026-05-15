المرور توجه رسالة الى السائقين تزامنا مع زيارة الامام الجواد (ع)

وقال وعلاقات المرور العامة العقيد للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة الخاصة بتأمين حركة السير وانسيابية المرور تزامناً مع زيارة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)، تتضمن انتشاراً واسعاً للمفارز الراجلة والآلية والدراجات، بهدف تحقيق أعلى انسيابية في حركة السير ضمن والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى نشر مفارز جوالة في جانبي لتأمين جميع الطرق المؤدية إلى ".وأضاف، أن "توجيهات مدير المرور العام شددت على التعاون التام مع الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لكافة المواطنين وسائقي المركبات"، مشيراً إلى أن "واجبات المديرية هي واجبات خدمية تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن"، متوقعا "توافد أعداد كبيرة من الزائرين باتجاه المقدسة، لذا تم تعزيز مفارز والكرخ بقوات إضافية من المحافظات القريبة للمشاركة في تأمين المناسبة".وخاطب السائقين بالقول "ندعوكم للتعاون التام مع رجال المرور في تأدية واجباتهم لضمان سلامة الجميع وتحقيق الانسيابية المطلوبة".