عبوة ناسفة أم ثأر عشائري.. لماذا انفجرت "السايبة" في ميسان؟

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "شهدت منطقة الحاج عبد وسط مدينة ، فجر اليوم الجمعة، حادث انفجار عجلة نوع (سايبا) كانت مركونة قرب دار خالية من السكن، نتيجة خلافات عشائرية سابقة".وتابعت، أن "الحادث أسفر عن أضرار مادية بالعجلة فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما باشرت القوات الأمنية بإجراءات التحقيق والمتابعة القانونية بحق المتهمين بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة لينالوا جزائهم العادل".ونفت بشكل قاطع ما تم تداوله عبر "بعض بشأن وجود عبوة ناسفة أو عجلة مفخخة"، مؤكدة أن "مصدر ونوع الانفجار مجهولاً، ولا تزال التحقيقات والإجراءات الفنية والأمنية مستمرة، لكشف ملابسات الحادث بشكل دقيق".